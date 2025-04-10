Лунные дата-центры становятся реальностью благодаря Sidus и Lonestar.

Компании Sidus Space и Lonestar объединили усилия. Они хотят создать дата-центры на Луне. Sidus Space подписала контракт на 120 миллионов долларов. По договору компания построит шесть спутников LizzieSat для хранения данных. Это важный шаг к мечте Lonestar — хранить информацию за пределами Земли.

Sidus Space уже работает с Lonestar. Партнёрство началось в ноябре прошлого года, и теперь оно переходит на новый уровень. Sidus отвечает за создание спутников, компания разработает платформу, установит оборудование и будет следить за миссией. Опыт работы с LizzieSat помогает в этом деле.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Lonestar мечтает о лунных дата-центрах уже давно. Компания провела уже три теста. Сначала они проверили программу на Международной космической станции. Потом испытали систему на лунном модуле IM-1 от Intuitive Machines. В феврале во время миссии IM-2 оборудование Lonestar добралось до Луны. Оно передавало данные во время полёта. После посадки модуль упал и потерял питание, но всё равно отправил информацию на Землю.

Теперь Lonestar делает шаг к спутникам. Это проще, чем садиться на Луну. Спутники помогут избежать проблем с посадкой и зависимостью от других компаний. Но в будущем Lonestar всё равно хочет построить хранилища на Луне.

Проект LizzieSat — это гибкая система. Спутники можно настраивать под разные задачи. Они будут хранить данные, передавать сигналы или проводить научные исследования. Сначала их запустят на низкую орбиту вокруг Земли. Там проверят работоспособность технологий и позже их отправят к Луне.

Такой план снижает риски. Всё тестируется постепенно. Сначала на орбите Земли, а потом уже ближе к Луне. Это открывает путь к большим лунным проектам.

Лунные дата-центры — это уже не просто фантазия, они могут стать очень полезными. Например, хранить важные данные подальше от земных катастроф. Учёные говорят, что Луна — идеальное место для таких хранилищ. Там нет погоды, землетрясений или наводнений. Информация будет в безопасности.