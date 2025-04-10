«Авангард» является оружием обороны от внешних сил.

Французская пресса в очередной раз начала риторику на тему угрозы со стороны России для Европейского союза. На этот раз центром внимания стал ракетный комплекс «Авангард-Д», поступивший на вооружение ВС РФ в 2019-м году. Про особенности «Авангарда» ресурсу «Лента.ру» рассказал военный эксперт и каперанг в запасе Василий Дандыкин.

Согласно рассказу эксперта, ракетный комплекс «Авангард» в первую очередь опасен тем, что его боевой модуль может развивать, а главное, маневрировать, гиперзвуковую скорость в 9,6 км в секунду. Это позволяет ему преодолевать противоракетную оборону, которая банально не успевает отслеживать появившуюся цель и, соответственно, перехватить противоракетами. При этом кинетическая энергия простой имитации боевой части составляет в эквиваленте 18 тонн тротила, но для такого удара столь дорогостоящий боеприпас никто не использует.

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«Это гиперзвуковой блок, который летит на постоянно маневрирующей ракете. Его практически невозможно сбить современными средствами противовоздушной обороны. Но бояться "Авангарда" Западу не стоит, потому что он несет угрозу только тем, кто нападет на нашу страну», — рассказывает Дандыкин в интервью.

Боевой модуль на рабочую дистанцию выводит ракета-носитель, используемая в других межконтинентальных баллистических ракетах. После чего модуль отстыковывается и дальше движется по заданным координатам, маневрируя на гиперзвуковой скорости, совершая непредсказуемые эволюции.

Отметим, что «Авангард» уходит своими корнями в поздний период СССР, когда разрабатывали боевой модуль «Альбатрос». Позже, после развала Страны советов, конструкторские работы заморозили и только в начале нового века возобновили. В середине прошлой декады «Авангард» могли закрыть из-за наличия серьёзных проблем с боевым модулем, который терял управление и сильно перегревался, но благодаря усилиям КБ эти проблемы решили, и комплекс поступил на вооружение.