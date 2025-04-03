Второй этап маневров продлится с 31 марта по 11 апреля.

Польские пилоты истребителей F-16 не против провести учебные бои с российскими Су-30, но совместных российско-польских учений не было, наверное, с времен СССР. Однако имеется вариант, который позволит создать условия для такого учебного сражения, и возможен он во время ежегодных учений в Греции Iniochos-2025. Об этом пишет издание Defence24, со ссылкой на собственные источники.

В рамках учений, проходящих на греческих Пелопоннесах, пройдут маневры с участием таких стран как Греция, Польша Индия, Франция и Катар. Со стороны индусов на маневрах будут использоваться Су-30МКИ, имеющие российское происхождение. В свою очередь польская сторона представил недавно полученные истребители американского производства F-16. Это создает предпосылки для проведения тренировочных сражений техники НАТО против российских истребителей без прямого участия России.

«Для экипажей из стран НАТО может быть особенно важно столкнуться с авиацией Индии, которая использует большое количество истребителей российского происхождения», — рассказывается в Defence24.

Стоит добавить, что Франция выставила на учения не новейшие «Рафаль», а «Миражи», Катар использует F-15, греки – F-18. Маневры будут проходит на протяжении декады с 31 марта по 11 апреля в ходе которых отработают совместные действия в деле противостояния потенциальной угрозе.

Что касается индийских Су-30МКИ, то в марте мелькала информация, что «Рособоронэкспорт» готов развернуть на территории Индии цеха для их реставрации и модернизации. Сами индийцы рассказывали, что самолеты нуждаются в капитальном ремонте и ищут способы его сделать с привлечением значительных средств из бюджета на фоне напряженных отношений с Китаем.