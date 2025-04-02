Размах крыла дрона составляет около 10 метров, а длина фюзеляжа — около шести метров.

Россия – огромная страна, и в некоторые уголки можно добраться только по воздуху, так как туда не ведут дороги, ни автомобильные, ни железные. Поэтому требуется малая авиация, способная закинуть полезный груз или привезти нужных людей. Сейчас этим занимаются используют вертолеты и малоразмерные самолеты, но в будущем все может измениться, так как в России появился прототип дрона-доставщика с большой дальностью полета. Разработкой дрона занимаются в НПЦ БАС, как сообщают «Известия».

Согласно опубликованным изданием данным, в Научно-производственном центре «Беспилотные авиационные системы» ведут работы над транспортным дроном с дальностью полета в 1000 км. Прототип беспилотника уже готов и готовится к своему первому полету, который намечен на август-сентябрь 2025-го года. Именно тогда начнутся полноценные испытания беспилотной машины, которая вполне может заменить собой знаменитый Ан-2 «Кукурузник» в деле снабжения удаленных российских объектов и поселений.

«Конечно, аппарат обладает всеми возможностями современных дронов: наблюдение и мониторинг, передача информации в реальном времени оператору, автоматические взлет-посадка и следование по проложенному маршруту», — рассказывают «Известия».

Согласно опубликованной информации, беспилотник будет способен пролететь 1000 км на скорости до 180 км/ч. При этом полезная нагрузка достигает 200 кг и перевозится в особом транспортном отсеке, который при необходимости можно будет сбрасывать в нужной точке с последующим задействованием парашютной системы. Длина нового беспилотника составляет 6 метров, а размах крыльев – 10 м.