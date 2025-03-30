Одним из главных символов российской ядерной триады является не Ту-160 или Ту-22, а разработанный еще 1950-е годы стратегический бомбардировщик Ту-95. В наше время этот самолет не несет на себе бомбы и основная масса переделана в ракетоносцы, способные выпускать ракеты Х101/102 и Х-555. При этом, как пишет издание The National Interest, этот символ Холодной войны по-прежнему является «ночным кошмаром» для стран НАТО, так как способен выполнять поставленные задачи несмотря на развитие технологий.

«Ту-95 является одним из самых стойких символов советской военной авиации. Представленный в 1950-х годах, этот стратегический бомбардировщик дальнего действия остается основой Военно-воздушных сил России, что свидетельствует о его надежной конструкции и технологичности», — пишет автор издания.

Стоит отметить, что своих читателей российским «Медведем» в последнее время пугают не только в издании TNI. В феврале этого года 19Fortyfive также выпустили комплиментарную по отношению к Ту-95 статью, в которой нахваливали дальность полета самолета и его боевую нагрузку. Также в TNI рассказали, что Ту-95МС продолжает эффективно выполнять поставленные задачи в этом плане, не уступая своим реактивным аналогам, которые используют страны НАТО, вроде того же B-52, ставшего «рабочей лошадкой» американских ВВС.

Сегодня ВКС РФ применяют Ту-95МС для нанесения ударов конвенциальными боеприпасами по военным целям и инфраструктуре. При этом в «Ростех» рассказали, что турбовинтовые двигатели самолета вырабатывают меньше тепла и это позволяет им лучше скрываться от обнаружения со спутников, группировка которых развернута силами НАТО на российских границах.