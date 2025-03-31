Военные конфликты текущей декады показали слабую защищенность тяжелой бронетехники от беспилотников-камикадзе и дронов, выполняющих роль миниатюрных бомбардировщиков. По этой причине на современные танки начали устанавливать конструкции в виде экранов и решеток, которые прикрывают корпус и башню машины. Танки обвешивают такими «мангалами» вплоть до того, что в ряде моментов башня не могла повернуться на 360 градусов, что снижало сектор обстрела. Сейчас в сети всплыли фотографии, на которых российский Т-72Б3 получил новый вариант «обвеса» на башню, который прикрывает не только верхнюю полусферу, но и часть 125-мм орудия.

Как показано на фотографии новый вариант «мангала» значительно выдвинут вперед в сторону орудия танка. Это необходимо для защиты 125-мм пушки от атак со стороны FPV-дронов и от сбросов кумулятивных боеприпасов. Ранее прикрытием пушки от такого рода нападений пока не занимались, но в рамках реального поля боя вывести танк из строя можно не только путем полного уничтожения машины, но и выбив приборы наблюдения или «сняв» гусеницы. Если Т-72 повредить пушку, то он превращается из подвижной огневой точки в почти безоружную машину с пулеметом в качестве главного калибра.

Добавим, что такой доработкой бронетехники занимаются не только с танками, но и боевыми машинами пехоты БМП-2, которые получили дополнительные резиновые экраны, отступающие от металлических решеток на бортах. Кроме того, недавно в сети появились фотографии с двухэтажной «Мотолыгой», которая не только прикрыта дополнительными бронелистами, но и получила более удобные двери, что упростило высадку десанта.