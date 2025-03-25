Об этом сообщило издание Bloomberg.

Китайские компании активно развивают свои технологии. Ant Group, входящая в группу компаний Alibaba, добилась заметного успеха, она впервые обучила модель искусственного интеллекта (ИИ), используя только китайские чипы. Для работы применялись решения от Huawei и самой Alibaba. Результаты оказались впечатляющими. Производительность чипов сравнялась с американским NVIDIA H800. При этом затраты сократились на 20% по сравнению с использованием продукции NVIDIA.

Ant Group пока не отказалась от американских технологий полностью. Все-таки для некоторых задач компания пока что применяет графические процессоры (GPU) из США. Однако всё больше внимания уделяется альтернативам. Среди них — чипы американской компании AMD и разработки китайских производителей. Китай усердно ищет выход из ситуации, созданной санкциями. Ограничения со стороны США затрудняют доступ к передовым американским технологиям, но теперь не понятно, кому от этого станет лучше.

Успех Ant Group — не случайность, ведь Китай активно работает над созданием собственных полупроводников, а санкции подтолкнули компании к независимости. Теперь китайские чипы доказали свою эффективность.

Китай давно делает ставку на технологии будущего. ИИ — одна из ключевых областей и по аналитическим данным, рынок ИИ в Китае растёт быстро: в 2023 году его объем превысил 50 миллиардов долларов. К 2030 году он может достичь 200 миллиардов. Собственные чипы точно помогут снизить зависимость от Запада.

И хоть пока что китайские чипы пока уступают американским по некоторым параметрам, разрыв между ними быстро сокращается.