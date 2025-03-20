Россия с петровских времен — великая морская держава.

По случаю празднования Дня подводника, связанные с флотом офицеры сделали ряд заявлений. В частности, капитан 1-го ранга и глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Малышев информационному агентству ТАС. Как заявил офицер, атомная подводная лодка «Дмитрий Донской» проекта 941 «Акула» станет экспонатом музея в ленинградской области.

«Принято очень своевременное решение [о том, что лодка станет экспонатом музея]. Оно важно не только для наших современников, но и для будущих поколений. Россия с петровских времен — великая морская держава. ТК-208 "Дмитрий Донской" — яркое тому свидетельство, вершина научно-технической мысли», — заявил каперанг в интервью ТАСС.

Стоит отметить, что списанная подводная лодка должна стать центральным экспонатом музея императора Петра 1. Решение об этом принято на самом высоком уровне и как пишет «Русская газета» информация пришла из четырех независимых источников. Президент Путин поручил проработать план передачи «Акулы» музею профильным организациям, а также Минобороны и командованию Военно-морского флота РФ. Добавим, что изначально субмарину планировали просто разобрать на металлолом, но благодаря усилиям военных, общественных организаций и фондов АПЛ получит новую жизнь в качестве экспоната.

Напомним, что АПЛ проекта 941 «Акула» являются крупнейшими в своем классе и прослужили в ВМФ РФ и СССР более 40 лет. В частности, «Дмитрий Донской» выведен из флота в 2023-м году и направлен на утилизацию в Северодвинск. Источники не сообщают в каком виде подводная лодка окажется в музее, но есть информация, что к проекту подключили специалистов из «Росатома».