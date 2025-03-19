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g1tarist
Mercedes отказывается от хэтчбека A-Class ради внедорожников
Ничего личного, только бизнес, хетчбэки стали не популярны.

Компания Mercedes решила отказаться от своего единственного хэтчбека A-Class. Вместо него бренд сосредоточится на выпуске внедорожников. Недавно Mercedes показал новое, третье поколение модели CLA. Покупателям предложат электромобили и гибриды. Главный технический директор компании Маркус Шафер официально подтвердил: нового поколения A-Class не будет.

Слухи о завершении истории A-Class ходили еще с 2022 года. Теперь это стало фактом. На презентации CLA Шафер заявил, что хэтчбек больше не вписывается в планы компании. Mercedes хочет выпускать машины, которые будут популярны по всему миру. Это важно для рынков Китая и США. В Европе хэтчбеки любят, но их разработка требует больших затрат. Поэтому компания сделала сложный выбор. Линейка компактных моделей сократится с семи до четырех.

Что останется в компактной линейке Mercedes так это новый CLA в кузовах седан и shooting brake. А еще обновленные GLA и GLB. Плюс появится маленький G-Class, который уже называют "Baby G-Class". Но A-Class и B-Class новых поколений не получат. Электрические EQA и EQB тоже уйдут. Их функции возьмут на себя новые GLA и GLB. Название EQ для этих моделей больше использовать не будут.

Текущий A-Class продержится на рынке до 2026 года. Потом его снимут с производства. Эта модель появилась в 1997 году. За это время вышло четыре поколения: в 1997, 2004, 2012 и 2018 годах. Первые два были похожи на минивэны. Они сочетали компактность и практичность. Третье и четвертое поколения стали классическими хэтчбеками. В США и Канаде A-Class убрали из продажи в 2022 году. Но в Европе и других регионах он пока еще доступен.

Эксперты говорят, что такие машины (внедорожники) сейчас в тренде, именно поэтому Mersedes решила сделать ставку на них. Все-таки спрос на них растет во всем мире. Например, в 2024 году продажи кроссоверов и внедорожников в Китае выросли на 15%, по данным аналитиков. В США этот сегмент тоже популярен. А вот хэтчбеки же теряют позиции. Особенно на рынках за пределами Европы.


#mercedes
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