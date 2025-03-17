Такие модели можно будет использовать на складских помещениях.

Этот промышленный помощник способен поднимать грузы весом до 200 кг. Его руки-манипуляторы работают с семью степенями свободы. Разработчики уверены: в будущем такие роботы помогут на складах и заводах.

Spaceo работает на базе технологии FusionMax Omni-Modal AI. Это платформа, которая управляет всеми "умными" процессами робота. Искусственный интеллект встроен прямо в устройство. Он действует в режиме реального времени и не требует подключения к интернету.

Робот умеет общаться на разных языках. Это помогает людям из разных стран легко с ним работать. Spaceo также "видит" окружающий мир. Благодаря анализу изображений он распознает предметы и подстраивается под обстановку. Управлять им можно голосом. Достаточно дать команду, и робот начнет выполнять задачу. А еще он дает понятную обратную связь, что сильно упрощает общение с ним.

Muks Robotics видит в Spaceo будущее для тяжелой работы. Робот может пригодиться там, где нужна грубая сила и точность. Например, на заводах, складах или в логистике. Рынок промышленных роботов растет и к 2030 году он может достичь 50 миллиардов долларов. Такие устройства, как Spaceo, становятся все популярнее в промышленности. Они помогают людям справляться с рутиной и тяжелым трудом. Индия активно включается в эту гонку технологий.