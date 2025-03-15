Король умер — да здравствует король!

Пришло время и Google меняет своего голосового помощника. Эпоха Google Assistant, запущенного в 2016 году, подходит к концу. На смену ему приходит Gemini — новый искусственный интеллект. Компания решила объединить все свои разработки в этой области под одним названием. Переход начнётся в ближайшие месяцы. К концу 2025 года старый Ассистент исчезнет с большинства смартфонов.

Gemini понимает текст, голос и даже смысл сказанного. Google, конечно, обещает, что система станет еще умнее и удобнее со временем. Обновление затронет не только телефоны — планшеты, умные часы и даже автомобили также перейдут на Gemini.

Скоро вместо «Окей, Google» мы будем обращаться «Окей, Gemini». Компания уверяет, что он сегодня может быстрее, чем раньше, искать информацию или управлять устройствами, и дальше будет становиться еще быстрее и лучше. В интернете пишут, что Gemini уже сегодня тестируют в некоторых странах. Пользователи отмечают, что он действительно точнее отвечает на вопросы.

Однако переход не будет резким. Google даст время привыкнуть к новому помощнику. Старый Ассистент пока работает, но его дни стопроцентно сочтены.

Искусственный интеллект становится важной частью нашей жизни, и Google не первая, кто совершенствует своего помощника. Скоро мы все узнаем, насколько он хорош.