Экипаж активно тестирует новые технологии в условиях невесомости.

Китай начал 2025 год с важных экспериментов на своей космической станции Тяньгун. Экипаж миссии «Шэньчжоу-19» активно работает на орбите. Трое астронавтов — командир Цай Сюйчжэ, Сун Линдун и Ван Хаоцзэ — проводят научные исследования и испытывают новые технологии. Главная новинка — умный робот Xiao Hang с искусственным интеллектом. Он помогает экипажу в работе.

Он умеет двигаться в невесомости и слушается команд астронавтов, правда в основном он делает фотографии станции, но в будущем Xiao Hang, возможно, будет проверять оборудование или следить за запасами ресурсов. Сейчас задача экипажа сводится к изучению, как робот взаимодействует с людьми в космосе.

Кроме того, астронавты используют устройство под названием электроэнцефалограмма (ЭЭГ) для измерения активности мозга. Учёные хотят понять, как невесомость влияет на зрение и способность человека контролировать себя. Это всё пригодиться для долгих космических миссий, например, для полета к Луне или Марсу.

Станция Тяньгун работает с 2021 года и уже стала домом для нескольких экипажей. В 2025 году Китай планирует отправить ещё две пилотируемые миссии — «Шэньчжоу-20» и «Шэньчжоу-21». Также на станцию полетит грузовой корабль «Тяньчжоу-9» с запасами и оборудованием. По данным китайских СМИ, в будущем Тяньгун может стать базой для международных проектов.