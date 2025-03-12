О проекте рассказал барабанщик группы Ларс Ульрих.

Apple Vision Pro это устройство смешанной реальности. Фильм так и называется — Metallica. Его продолжительность — 26 минут. Съемки прошли в сентябре 2024 года в Мехико.

Зрители услышат живые версии известных песен Whiplash и Enter Sandman. Камеры снимали прямо из центра фан-зоны, которую называют «snake pit». Благодаря этому создается ощущение, что вы стоите среди толпы на концерте. Фанаты смогут почувствовать атмосферу выступления, как будто они там. Некоторые треки из фильма также добавят в Apple Music.

Премьера фильма стартует 14 марта 2025 года. Ее покажут в магазинах Apple Store по всему миру. О проекте рассказал барабанщик группы Ларс Ульрих. Он выступил на конференции South by Southwest в Остине. Ларс отметил, что Metallica любит экспериментировать с технологиями. По его словам, Apple Vision Pro — идеальный способ сделать концерт «живым» и захватывающим.



