Разрешение будет 0,5 метра на пиксель с высоты в 500 километров.

В России создают новый спутник, который сможет делать очень четкие снимки Земли. Его запуск намечен на 2027 год. Разработка идет в Ракетно-космической корпорации «Энергия». Там уже начали тестировать модель спутника. Испытания продлятся до конца 2025 года. Заказчиком выступает Фонд поддержки проектов НТИ.

Этот спутник будет фотографировать Землю с высоты 500 километров. Качество снимков впечатляет: один пиксель — это всего полметра на поверхности. Такие четкие изображения помогут решать разные задачи. Например, данные пригодятся для планирования строительства дорог и зданий. Также снимки позволят следить за незаконной добычей полезных ископаемых, таких как нефть или уголь.

Высокое разрешение даст возможность лучше изучать поверхность планеты. Специалисты смогут разглядеть мелкие детали, которые раньше оставались незаметными. Это важно для экологии, сельского хозяйства и безопасности.

Новый спутник станет частью программы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Такие проекты помогают стране быть на шаг впереди в освоении космоса. Запуск в 2027 году уже вызывает интересу экспертов, причем не только отечественных, но и западных.



