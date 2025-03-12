Это почти в два раза больше, чем у всех других планет Солнечной системы вместе взятых.

Раньше лидером по числу спутников был Юпитер. Учёные считают, что никто уже не сможет обогнать Сатурн по количеству спутников.

Открытие совершила международная группа астрономов. Её возглавил доктор Эдвард Эштон из Тайваня. Он работает в Институте астрономии и астрофизики Академии Синика. Ранее учёные уже знали о 62 спутниках Сатурна. Их обнаружили с помощью мощного телескопа Canada France Hawaii. В 2023 году заметили признаки новых объектов. Тогда решили провести дополнительные наблюдения. И они принесли результат — 128 новых лун.

Эдвард Эштон рассказал о находке. «Мы ожидали, что найдём новые спутники. И вот их 128», — сказал он. У Юпитера сейчас 95 подтверждённых лун. Это данные на февраль 2025 года. Эштон уверен: Юпитер не догонит Сатурн.

Новые спутники пока имеют временные названия. Это комбинации букв и цифр. Но скоро их назовут официально. Имена возьмут из мифологий — галльской, скандинавской и инуитской (так принято для спутников Сатурна). Большинство новых лун отнесли к «норвежской группе». Это значит, что учёным придётся искать редкие имена из скандинавских легенд. Возможно, правила наименования немного упростят.

Для поиска новых спутников использовали метод shift and stack. Это когда делают много снимков подряд. На них видно, как движутся объекты. Потом снимки накладывают друг на друга. Так яркость усиливается, и луны становятся заметными. Все 128 спутников — «нерегулярные». Они маленькие, всего несколько километров в диаметре.

В ходе поисков учёные заметили интересный факт: спутники собраны в группы. И размеры их невелики. Это наводит на мысль, что раньше они были частями больших тел. Эти тела разрушились около 100 миллионов лет назад. Профессор Бретт Глэдман из Канады попытался это объяснить. «Скорее всего, это обломки старых спутников. Они столкнулись с другими лунами или кометами», — сказал он. Изучение этих обломков поможет узнать больше о прошлом Солнечной системы. Например, как двигались планеты и почему происходили столкновения.



