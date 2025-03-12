На танках разместят 4 пусковые установки.

Вооруженные конфликты текущей декады показали эффективность малых беспилотников, которые могут выполнять как разведывательные, так и ударные функции. Это привело к тому, что в США решили оснастить новую серию общих боевых танков «Абрамс» беспилотниками-камикадзе серии Switchblade 300, которые будут использоваться экипажем боевой машины. О том, что General Dynamics Land Systems, производитель Abrams, хочет модернизировать таким образом свои танки пишет автор издания The National Interest со ссылкой на собственные источники.

Издание рассказывает, что перспективная модификация ОБТ «Абрамс» получит сразу четыре пусковые установки с упакованными в них дронами-камикадзе модели Switchblade. Эти дроны будут управляться одним из членов экипажа боевой машины и направляться им на цель, которую выявят тем или иным образом. При этом источник не указывает, где именно будут размещены транспортно-пусковые контейнеры с беспилотниками Switchblade, внутри башни танка или на внешних подвесах. Также пока не указывается дата, когда новая версия танка вообще пойдет в производство.

«Новая серия танков [Abrams] будет оснащена четырьмя пусковыми установками для боеприпасов Switchblade 300. Эти беспилотники, которые часто называют "камикадзе", могут управляться экипажем», — пишет автор издания The National Interest.

Стоит отметить, что дроны Switchblade 300 обладают достаточно компактными размерами и при этом большой автономностью полета. Это позволяет использовать их в качестве барражирующих боеприпасов, которые не просто найдут цель, но и будут способны некоторое время ее сопровождать или просто находиться неподалеку до получения приказа из танка. Кроме того, в крайнем случае эти дроны можно использовать в качестве разведчиков, чтобы выявлять позиции и цели, по которым и наносится огневое поражение из танка.