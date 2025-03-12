Такое мнение высказал военный эксперт Крис Осборн.

Российский Су-35, прозванный в НАТО Flanker, не раз привлекал к себе внимание за счет показанной боевой эффективности и используемых в самолете технологий. Однако на этот раз российский истребитель стал центром внимания американского издания 19Fortyfive не из-за применения или особенностей конструкции, а из-за его продажи китайцам в 2015-м году. Как пишет автор издания и военный эксперт Крис Осборн это была главная ошибка российской авиационной отрасли.

«Китай, возможно, на самом деле не был заинтересован в том, чтобы "летать" на приобретенных Су-35, а просто позаимствовал или "украл" технологии для своего растущего авиапарка. Приобретение, а затем кража большего количества иностранных технологий согласуется с широко известной тактикой модернизации [техники] Китая», — пишет автор издания.

Напомним, что общая сумма заключенной в 2015-м году сделки достигла 2,5 миллиардов долларов. Китайской стороне за эти деньги были переданы 24 Су-35, которые пошли в ВВС НОАК, но как считает американский эксперт, китайцы просто разобрали самолеты на составляющие и использовали метод обратной инженерии для изучения полученных истребителей. После чего использовали технологии для создания собственных самолетов такого типа, которые сейчас и производят усилиями своего военно-промышленного комплекса.

Стоит отметить, что Китай не раз был замечен в использовании купленной техники для присвоения используемых в ней технологий. При этом зачастую так изучались не только российские изделия, но и американские и израильские, которые после всплывали в той или иной технике.