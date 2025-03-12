Об этом рассказал глава компании Хэ Сяопэн.

Китайская компания Xpeng, известная своими электромобилями, делает ставку на гуманоидных роботов. Производитель готов вложить до 13,8 миллиарда долларов в этот амбициозный проект. Глава компании, Хэ Сяопэн, назвал эти инвестиции лишь началом. В будущем Xpeng планирует потратить еще больше — до 100 миллиардов юаней (около 14 миллиардов долларов). Разработка роботов растянется на 20 лет.

Xpeng начала работать над гуманоидными роботами еще в 2020 году. В ноябре 2024 года компания показала своего робота Iron. Он должен стать конкурентом Tesla Bot, который является разработкой Илона Маска. Хэ Сяопэн уверен: такие роботы изменят производство и жизнь людей. По его словам, ежегодно автопроизводители могут выделять на такие проекты от 1 до 2 миллиардов юаней.

Китайское правительство поддерживает эту идею. Власти считают гуманоидных роботов важным шагом к технологическому лидерству. Уже сейчас страна активно развивает искусственный интеллект и робототехнику. По данным экспертов, к 2030 году рынок таких технологий может достичь 50 миллиардов долларов.



