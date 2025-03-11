Так заверил депутат Антон Горелкин.

В России не будут тратить бюджетные деньги на создание аналога игровой платформы Steam. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин. Он занимает пост замглавы комитета по информационной политике. По его словам, новую платформу вряд ли начнут разрабатывать с нуля.

Идею создать общую игровую площадку для стран БРИКС предложил Институт развития интернета (ИРИ). Антон Горелкин поддержал эту инициативу. Он считает, что российская игровая индустрия не сможет развиваться, если будет ориентироваться только на местный рынок. Общая платформа поможет российским разработчикам продавать свои игры за границей.

Депутат отметил, что страны БРИКС могут объединить усилия. Это поможет им конкурировать с популярной платформой Steam. Горелкин привел примеры: в России уже есть VK и «Леста Игры», в Китае работают Perfect Games и NetEase, а в Бразилии — Nuuvem. Все эти платформы сталкиваются с сильной конкуренцией со стороны Steam. Объединение могло бы стать правильным шагом.

«Я согласен с экспертами ИРИ. Формат БРИКС подходит для создания общих правил распространения игр. Но я не думаю, что кто-то будет строить новую платформу с нуля. И уж точно не за счет бюджета России», — сказал Горелкин. Он добавил, что пока эта идея остается на уровне обсуждений. Страны БРИКС еще не говорили о ней официально. И всё еще неясно, появится ли эта тема на следующем саммите объединения. Пока инициатива ИРИ — это только идея. Но она может стать важным шагом для стран БРИКС. Общая платформа даст шанс местным разработчикам выйти на мировой рынок. Это укрепит позиции России, Китая, Бразилии и других участников объединения.

Игровая индустрия в мире растет быстро. По данным аналитиков, в 2024 году рынок видеоигр принес более 180 миллиардов долларов и Steam остается лидером в цифровой дистрибуции. Но страны БРИКС хотят развивать свои проекты. Например, в Китае игровая индустрия уже приносит миллиарды долларов в бюджет. Россия также делает ставку на игры и в 2023 году российские разработчики уже заработали на экспорте около 1,5 миллиарда рублей, сообщает РБК.



