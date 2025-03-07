Это лишь тестовый образец, но уже с новым движком.

АвтоВаз представил свежую версию популярного внедорожника LADA Niva Travel. С конвейера завода сошёл тестовый образец с новым двигателем. Теперь машина получила мотор объёмом 1,6 литра и мощностью 90 лошадиных сил.

Белую Niva Travel в комплектации "Люкс" оснастили кожаным салоном, что редкость для этой модели. Новый дизайн включает трёхсекционные светодиодные фары. Появились и прямоугольные противотуманные фары с LED-технологией. Передний бампер теперь другой — с обновлённой решёткой радиатора. Обо всём об этом сообщает паблик Avtograd в соцсетях.

Внутри салона пока всё осталось по-старому. Интерьер не трогали, сосредоточившись на внешнем виде и технике. Инсайдеры говорят, что машина стала чуть лучше в движении. Динамика улучшилась, но изменения небольшие.

Это не первый такой эксперимент АвтоВаза. Ранее завод уже выпускал несколько тестовых моделей Niva Travel с похожими обновлениями. Тогда машины отправляли на краш-тесты, чтобы проверить безопасность. Новая версия тоже проходит испытания. Пока неясно, когда новая Niva Travel появится в салонах.



