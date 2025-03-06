Завод должен будет работать по одной технологии с заводами РФ.

Россия хочет помочь Беларуси создать завод по выпуску беспилотных авиационных систем. Об этом стало известно 6 марта во время визита президента Беларуси Александра Лукашенко на выставку российских беспилотников. Объем производства может достичь 100 тысяч единиц в год.

Идея в том, чтобы завод производил все основные детали. Это важно для независимости страны. Собственное производство укрепит экономику и безопасность Беларуси. Об этом рассказал журналистам Максим Орешкин, замруководителя Администрации Президента России. Он отметил, что Россия готова поделиться своими технологиями.

Завод будет работать на одной технологической платформе с предприятиями в России и других странах. Это сделает производство дешевле и проще. Также будет легче создавать новые модели беспилотников. По словам Орешкина, строительство завода займет около года. Сейчас российская и белорусская стороны обсуждают детали проекта о том, где строить завод и как организовать работу.

Предложение России уже вызвало интерес. Сейчас стороны договариваются о сроках и условиях, но окончательно решение о строительстве пока не принято.