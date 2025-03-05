В США захотели ежегодно выпускать миллионы патронов для «оружия будущего».

Пентагон планирует начать развертку массового производства перспективного патрона калибра 6,8-мм для оружия из серии NGSW. Согласно публикуемой информации, для нужд армии хотят выпускать «миллионы патронов». В частности, об этом пишет на своих страницах американское военное издание Defense News со ссылкой на источники в недрах американского военного ведомства. Согласно программе, на полную мощность завод должен выйти к 2028-му году и начать производство для нужд ВС США в необходимых объемах.

Стоит отметить, что по инициативе Объединенной программы вооружений и боеприпасов ВС США, строительство завода уже стартовало в городе Индепенденс, штат Миссури. В качестве базы выбрали завод Lake City Army Ammunition Plant, который планируется переоснастить и доработать к 2026-му года, а в 2028-м собираются начать выпуск 6,8-мм патронов для винтовок и пулеметов нового поколения.

Добавим, что с 2017-го года в США ведется программа по созданию нового вооружения для оснащения пехотных отрядов. Инициатива получила название Next generation squad weapon (NGSW), что можно перевести на русский, как «следующее поколение отрядного вооружения». В ходе программы планируют заменить винтовки M4, пулеметы M249 SAW и M240 на разработанные под патрон 6,8-мм виды вооружения.

С 2022-го года оружием занимается европейская компания SIG Sauer и к 2027-му году планируют перевооружить до 200 тысяч американских военнослужащих. Общая сумма контракта составляет 4,5 миллиарда долларов, часть из которых уже потрачена, а в 2025-м собираются выпустить первую партию оружия по программе NGSW для проведения заводских и военных испытаний.