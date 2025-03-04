В сети уже не раз мелькали оценки военных экспертов о приспособленности западной техники к российским условиям. При этом оценки оказывались не самые комплиментарные, что пояснил военный эксперт и отставной полковник Анатолий Матвийчук во время интервью информационному порталу «Лента.ру». По словам специалиста, военная техника западных стран разрабатывалась для совсем других климатических зон и плохо подходит для отечественного межсезонья, вплоть до того, что требуется менять смазку, которая банально замерзает при морозе.

На фоне западной техники, российская выглядит в этом плане намного более эффективной и приспособленной для тяжелых погодных условий. Например, Матвийчук рассказал, что в российской технике используют особые добавки для смазки, которые не позволяют последней застывать на морозах вплоть до -70 градусов по Цельсию. В то же время, как западная бронетехника рассчитана на действия в мягком климате Западной Европы и странах с пустынным и тропическим климатом.

«Наша техника конструируется для тяжелых географических климатических условий: это зима, это распутица, это тяжелые глиняные грунты и тому подобное. Техника Запада, особенно последняя техника, — это Abrams, Challenger и тому подобное. Это экспедиционная техника, которая была предназначена для урбанизированных районов, где есть асфальт, где улучшенные дороги, для песчаных дорог в Африке, возможно, в Азии. То есть, попав к нам, они начали испытывать огромные трудности» - заявил Анатолий Матвийчук «Ленте.ру».

Стоит отметить, что западные танки в первую очередь создавались инженерами, как противотанковые средства, которые будут работать от обороны. Обороняться же планировали от наступающих танковых лавин Советского союза, которые бы устремились в сторону Ла-Манша через Францию и ФРГ. По этой причине для них не были разработаны даже гусеницы, способные нормально цепляться за промороженную землю, не говоря уже про лед.