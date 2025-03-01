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g1tarist
Ford прекращает использование региональных хабов для хранения электромобилей
Дилеры привыкли продавать авто сразу со склада.

Компания Ford решила отказаться от эксперимента с электромобилями. Региональные хабы, где хранились машины, больше не будут использоваться. Теперь электрокары снова начнут поставлять напрямую дилерам.

Изначально Ford хотел упростить жизнь дилерам. Новая система «быстрого пополнения» позволяла не держать машины на складах дилеров. Это снижало расходы на хранение и финансирование не проданных авто. Проект запустили с моделью Ford F-150 Lightning. Позже к нему хотели добавить Mustang Mach-E и другие электрокары.

Но идея не сработала: дилеры просто отказались от участия в программе. Им не понравилось, что машины приходилось ждать две недели. Они привыкли продавать авто сразу со склада. Еще одна причина – участие в системе могло уменьшить выплаты от Ford. В итоге компания решила просто закрыть проект. Теперь Ford F-150 Lightning снова будут распределять через обычную сеть дилеров.  

 По данным аналитиков, в 2024 году продажи электрокаров выросли, но не так быстро, как ожидали. Люди все чаще выбирают гибриды, а не полностью электрические машины. Ford учитывает эти тенденции. Компания уже заявила, что сосредоточится на более доступных моделях. Например, недавно они снизили цены на Mustang Mach-E, чтобы привлечь покупателей.

Эксперты говорят, что отказ от хабов – это шаг назад, но разумный. Дилеры играют важную роль в продажах и если им удобнее работать по старинке - Ford готов пойти навстречу. Компания хочет сохранить лидерство в сегменте электрокаров. Для этого она меняет стратегию и прислушивается к рынку.

#авто #ford
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