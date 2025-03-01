Он удивляет скоростью и ценой.

Компания Kia представила новый электромобиль EV4. Он появится в продаже в 2026 году. Модель обещает стать конкурентом Tesla благодаря своей мощности, хорошему запасу хода и доступной цене.

Kia EV4 будет доступен в двух вариантах кузова: седан и хэтчбек. Максимальный запас хода составит 630 километров по стандарту WLTP. На одной зарядке можно проехать из Москвы до Нижнего Новгорода и обратно без остановок. Автомобиль построен на современной платформе E-GMP. В нем используются батареи на 58,3 или 81,4 кВт-ч.

Мощность переднеприводной версии — 201 лошадиная сила. Позже может появиться и полноприводный вариант. Разгон до 100 км/ч занимает 7,4–7,7 секунды. Это быстрее, чем у многих бензиновых машин в этом классе. Зарядка тоже впечатляет: от 10 до 80% батарея наполняется за 29–31 минуту. Салон сделан из переработанных материалов, т.е. производитель смотрит в сторону экологии.

В Европе цена стартует примерно от 37 000 евро. В пересчете на рубли — около 3,34 млн по текущему курсу. В США стоимость может быть близка к Kia EV3 — от 35 000 долларов, или 3,16 млн рублей. Это дешевле, чем многие электрокары Tesla. Например, Tesla Model 3 в базовой версии стоит около 40 000 долларов.