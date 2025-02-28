Санкции против России продолжают влиять на бизнес.

Китайский автопроизводитель Jetour, похоже, готовится покинуть наш рынок. Но уход может оказаться временным. Компания, очень вероятно, вернется под новым названием — Votour.

Об этом говорят данные Роскомнадзора. Дистрибьютор Jetour, компания ООО «Джетур Мотор Рус», зарегистрировала два новых домена: votour-motor.ru и votour-auto.ru. Это намекает на смену бренда. Кроме того, в декабре 2024 года появилась новая фирма — ООО «Вотур Мотор Рус». Ее офис находится по тому же адресу, что и у Jetour в России.

Новая компания занимается продажей легковых и грузовых автомобилей. Ее единственным владельцем и сотрудником указан гражданин Китая Оу Хао. Эксперты считают, что это может быть попытка обойти санкции. Перезапуск бренда под другим именем — частая практика в таких случаях.

Китайские автопроизводители уже не раз сталкивались с трудностями в России. Например, бренд Chery в 2022 году тоже менял стратегию из-за ограничений. Тогда компания даже временно приостанавливала продажи некоторых моделей. Похоже, Jetour решил пойти другим путем — сменить имя и продолжить работу.

Но официальных заявлений на эту тему от Jetour пока не было.