Riot Games обещает прислушиваться к игрокам и пока что держит слово.

Компания Riot Games, создатели популярной игры League of Legends, как и обещала, пошла навстречу игрокам. После волны критики разработчики убирают скин Алистара, возвращают сундуки и снижают стоимость героев. Обстановка в сообществе игры последнее время была напряженной. Фанаты выражали недовольство новыми изменениями и монетизацией.

Под удар попал скин Grand Reckoning Alistar. Игроки назвали его простой перекраской обычного образа. В итоге разработчики убрали его из игры. Также отложили выход скина Sahn-Uzal Mordekaiser. Теперь над такими «возвышенными» образами будут работать дольше. Riot просто необходимо сделать их качественнее, чтобы избежать подобных претензий от поклонников.

К слову, вот так выглядел скин Алистара, который Riot Games решила убрать из бета-теста:

Изменения коснутся и сезонных образов в боевом пропуске. Их просто станет меньше. Разработчики говорят, что это позволит сосредоточиться на качестве. Выбор героев для новых образов тоже пересмотрят. В будущем в пропуске будет три тематических скина, два обычных и один престижный. Уже во втором акте игроки увидят престижный образ для Дариуса, а также скины для Сиона и Талона.

Что касается хекстековых сундуков, то с обновления 25.05, которое выйдет на следующей неделе, игроки смогут получать до десяти сундуков и ключей за акт. Восемь из них добавят в бесплатную часть пропуска. Они заменят сезонные и таинственные образы. Еще два сундука можно будет заработать за честь.

Цены на всех героев снизят на 50%. Это изменение тоже вступит в силу с обновления 25.05. Теперь купить персонажей за синюю эссенцию станет попроще. Разработчики надеются, что это успокоит фанатов.

Критика в адрес Riot Games началась не вчера. Например, в 2023 году сообщество уже устраивало протесты из-за ценовой политики. Теперь компания пытается исправить ситуацию.