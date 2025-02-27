Сейчас завод в Мюнхене выпускает около 1000 автомобилей

Компания BMW решила полностью изменить работу своего завода в Мюнхене. К 2027 году там будут выпускать только электрокары. Это станет настоящей революцией для бренда, который долгие годы ассоциировался с мощными бензиновыми двигателями.

В 2026 году начнется производство электрокаров нового поколения — BMW Neue Klasse. Эти машины получат современные батареи с увеличенным запасом хода и стильный дизайн.

Сейчас завод в Мюнхене выпускает около 1000 машин ежедневно. Среди них есть бензиновые модели, гибриды и электрокары.

Для перестройки производства BMW выделяет 650 миллионов евро. Деньги пойдут на новые цеха и оборудование. Часть сборки двигателей перенесут на заводы в Великобритании и Австрии. На мюнхенских линиях внедрят искусственный интеллект и цифровые технологии. Это ускорит производство и сделает его эффективнее.

BMW не просто следует моде. Компания хочет укрепить свои позиции на рынке электрокаров. Конкуренция там становится все жестче. По данным экспертов, уже в этом году спрос на электромобили вырастет еще больше. Покупатели выбирают их за экологичность и экономию на топливе. Например, в Европе продажи электрокаров в 2024 году уже выросли на 20% по сравнению с прошлым годом.