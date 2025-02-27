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Hyundai и Samsung начали сотрудничество в сфере автомобильных технологий

Они создают «умные» авто, которые будут думать за водителя.
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Корейские гиганты Hyundai и Samsung объединяют силы, чтобы сделать автомобили умнее. В январе 2025 года компании объявили о новом партнерстве. Они хотят соединить платформу Samsung SmartThings с автомобилями Hyundai и Kia. Так водили смогут управлять машинами и умными устройствами дома через телефон.

С помощью новой технологии даже найти машину станет проще. Новая функция SmartThings Find покажет, где находится автомобиль или смарт-ключи. Для этого даже не понадобится интернет. Достаточно будет смартфона Galaxy.

Можно будет проверить, на сколько километров хватит заряда или топлива. Или например, машина подъезжает к дому, а кондиционер и очиститель воздуха уже работают так, как любит владелец. Или можно будет заранее открыть гараж или включить свет дома прямо из машины.

Hyundai и Samsung уже работали вместе. В 2023 году Hyundai выбрала чипы Samsung Exynos Auto V920 для своих новых систем в машинах. Эти технологии появятся в автомобилях уже в этом году. Чипы сделают экраны и функции в салоне быстрее и удобнее.

Эксперты говорят, что это шаг в будущее. Автомобили перестают быть просто транспортом. Они превращаются в помощников, которые думают за человека. Hyundai и Samsung планируют показать первые результаты сотрудничества уже в этом году. Новые функции могут появиться в моделях Hyundai и Kia и для российского рынка.

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