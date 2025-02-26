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Иранские ВВС впервые использовали Як-130, закупленный у РФ в 2023-м году для обучения летчиков
Первые Як-130 Иран получил в 2023 году.

После начала тесного военно-политического сотрудничества между Россией и Ираном, РФ продали Тегерану большое количество военной техники. В частности, иранские ВВС получили в свое распоряжение российские истребители Су-30 и учебно-боевые самолеты Як-130. Информационное агентство Tasnim. Опубликовало материал, в котором рассказало, что иранские летчики впервые подняли в воздух Як-130 и использовали его для поражения мишени и взаимодействия с другими самолетами.

Согласно опубликованным сведениями, Як-130 использовали для учебного полета во время учений «Золфакар 1403», проведенных в феврале 2025-го года. Учебный самолет вылетел на боевую задачу в составе группы из трех самолетов и его сопровождали истребители МиГ-29, также стоящие на вооружении иранской армии. Летчик Як-130, выполняя поставленную задачу совершил пуски ракет класса «воздух-воздух» и поразил учебную мишень, имитирующую вражеский самолет. После выполнения задания самолет благополучно вернулся на аэродром базирования.

Стоит отметить, что Як-130 пошли в Иран в 2023-м году, вместе с другими высокотехнологичными видами вооружений, поставляемых Ирану. Эти машины активно используются для обучения летчиков в России и ряде дружественных стран, благодаря продуманной конструкции и двухместной кабине, в которой сидит обучаемый и летчик-инструктор. В случае необходимости Як-130 может использоваться в качестве легкого штурмовика, использующего для нанесения ударов корректируемые авиабомбы. Стоит добавить, что Як-130 разрабатывали в середине 1990-х годов, а в этом году на Aero India 2025 показали новую версию самолета – Як-130М, доступную для покупки.

#иран #ввс #як-130
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