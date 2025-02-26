В Южной Корее частные школы повышают требования к поступлению и теперь дети начинают подготовку уже в четыре года. Всё потому что из-за возросших требований в престижных учебных заведениях появились строгие тесты, которые называют «экзаменом в 4 года» или «экзаменом в 7 лет». Они нужны, чтобы выбить себе место в элитные академии, чем выше результаты тестов - тем больше шансов попасть в академию. Особенно это заметно в районе Тэчи-Донг в Сеуле. Там образовательная конкуренция очень высокая. Некоторые школы, где упор делают на английский язык, используют американские учебники. Учебники эти созданы для американских детей 9–10 лет, но их изучают семилетние корейцы.

Тенденция к раннему обучению растет и программы часто выходят за рамки начальной школы. Дети решают задачи по математике и логике, которые больше подходят для средней или даже старшей школы. Вступительные тесты в элитные академии тоже усложняют. В них нет простых вопросов. Зато есть темы, которые дети обычно проходят гораздо позже. При этом всё подано так, чтобы ребенок понял весь материал.

Давление касается не только математики. Дошкольники трех-четырех лет ходят в англоязычные садики. Там они изучают материалы, которые созданы для старших детей. Такие программы намного сложнее, чем обычная начальная школа. Это вызывает беспокойство у общества, все переживают, что дети слишком рано сталкиваются с такой нагрузкой.

Статистика только подтверждает такой тренд. В 2024 году 86% учеников начальных классов по всей стране занимались с репетиторами. В Сеуле этот показатель еще выше — 91,3%. Больше всего внимания уделяют английскому языку и математике. Родители хотят, чтобы их дети попали в лучшие школы. Конкуренция растет с каждым годом. Эксперты говорят, что это может плохо сказаться на детях. Они теряют время на игры и отдых и вместо этого они постоянно учатся. Власти Южной Кореи уже думают, как снизить давление на малышей.