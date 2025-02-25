Ракета оказалась недорогой в производстве.

Развитие электронных систем приведет к тому, что ракеты станут наводиться на цель без сопровождения со стороны ЗРК и будут ориентироваться на визуальную информацию. В частности, в Челябинске разработали именно такую ракету, которая ориентируется на местности и ищет цель с помощью камеры в головке самонаведения. При этом получившееся изделие имеет значительно меньшие габариты, чем российская «Стрела» и стоит значительно дешевле.

К разработке новой ракеты причастен челябинский специалист Александр Родиков, который также известен как создатель противодроновых комплексов для личного состава «Глухарь». Разработчик заявил, что их ракета полностью полагается на поступающую с камеры информацию и поэтому не испускает радиосигналов, что делает ее невидимой для большей части систем ПВО и радиолокационного оборудования потенциальной цели.

«Мы успешно разработали управляемую ракету с головкой самонаведения, с рулями, которая весит в два раза меньше «Иглы», кратно дешевле всех существующих ракет в производстве», - заявил Родиков.

Кроме того, по утверждениям конструктора ракету можно будет использовать как с поверхности, так и с воздушных платформ. Больше пока никаких подробностей разработки источник не сообщил, так как разработка ведется в режиме секретности. Стоит добавить, что использование оптического канала в системах вооружений начали использовать не только в РФ. Так в Великобритании часть систем ПВО использует для обнаружения и наведения ракет на цель оптикоэлектронные элементы. Однако там оптика используется только в комплексе, а ракеты управляются через радиоволны, что снижает эффективность работы комплекса.