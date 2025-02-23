Официально разработчиками пока ничего не подтверждено, однако слухи уже вызвали большой интерес у фанатов. По данным инсайдера, реклама в eFootball 2025 будет подстраиваться под игрока, учитывая его страну или предпочтения в игре. За просмотр рекламных роликов могут выдаваться внутриигровые бонусы: монеты или какие-то улучшения для команды. На самом деле ещё в 2022 году Konami запатентовала похожую технологию для своих игр. Но в то время речь шла о бейсбольном симуляторе.

Если рекламу всё-таки добавят, то, скорее всего, она появится только на консолях и мобильных телефонах. Дело в том, что Steam запрещает встроенную рекламу с вознаграждением в играх. Так что ПК-игроки, вероятно, останутся в стороне.

Намеки на новую систему поощрений заметили и игроки: после выхода обновления v4.3.0 некоторые получили бонусы за просмотр рекламы, хотя официально об этом нигде не сообщалось. Похоже, Konami тестирует функцию, а полномасштабный запуск еще впереди.