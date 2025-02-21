В США наладили производства клона советской СВД
Советско-российское стрелковое вооружение традиционно пользуется большой популярностью в Соединенных Штатах и там за редкими экземплярами ведется настоящая охота, а цена за изделие может доходить до десятков тысяч долларов. В частности, большой популярностью пользуется советская снайперская винтовка Драгунова СВД под патрон 7,62х54 мм, которую, если это еще советский экземпляр, продают по $25 тыс за штуку. Однако одна американская компания Insite Armory смогла создать свой клон СВД, основанный на технологиях и материалах, доступных в США.
Популярность советской винтовки в США создает рынок сбыта, который пытаются удовлетворить разнообразные производители. Например, венгерские оружейники смогли наладить у себя выпуск СВД и продают их по $8 тыс за единицу. При этом качество их продукции намного хуже, чем у произведенной в СССР. На этом фоне компания Insite Armory решила создать свой клон СВД для продажи на внутреннем рынке. Получившаяся винтовка стала дешевле венгерской в два раза и продается, как горячие пирожки.
«Наш путь в Insite Armory начался с того, что мы не могли приобрести винтовку Драгунова СВД по доступной цене. Винтовка с такой легендарной историей, казалось бы, была недосягаема для многих людей. Она напомнила нам об истинном гении Евгения Драгунова в эпоху, когда не было компьютерного моделирования или механической обработки» - пишут на официальном сайте компании.
Стоит отметить, что американский клон СВД получился у компании не сразу и на разработку и окончательное доведение до ума ушло более 7-ми лет. При этом разработчикам так и не удалось повторить состав оружейной стали, используемой для производства СВД в СССР, а также используют другое напыление для покрытия металлического корпуса и деталей. Кроме того, изменен внешний вид ряда деталей, так как их банально не смогли подогнать под оригинал. Например, внешний вид дульного тормоза клона сильно отличается от созданного советским конструктором Драгуновым.
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила