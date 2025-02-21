Советско-российское стрелковое вооружение традиционно пользуется большой популярностью в Соединенных Штатах и там за редкими экземплярами ведется настоящая охота, а цена за изделие может доходить до десятков тысяч долларов. В частности, большой популярностью пользуется советская снайперская винтовка Драгунова СВД под патрон 7,62х54 мм, которую, если это еще советский экземпляр, продают по $25 тыс за штуку. Однако одна американская компания Insite Armory смогла создать свой клон СВД, основанный на технологиях и материалах, доступных в США.

Популярность советской винтовки в США создает рынок сбыта, который пытаются удовлетворить разнообразные производители. Например, венгерские оружейники смогли наладить у себя выпуск СВД и продают их по $8 тыс за единицу. При этом качество их продукции намного хуже, чем у произведенной в СССР. На этом фоне компания Insite Armory решила создать свой клон СВД для продажи на внутреннем рынке. Получившаяся винтовка стала дешевле венгерской в два раза и продается, как горячие пирожки.

«Наш путь в Insite Armory начался с того, что мы не могли приобрести винтовку Драгунова СВД по доступной цене. Винтовка с такой легендарной историей, казалось бы, была недосягаема для многих людей. Она напомнила нам об истинном гении Евгения Драгунова в эпоху, когда не было компьютерного моделирования или механической обработки» - пишут на официальном сайте компании.

Стоит отметить, что американский клон СВД получился у компании не сразу и на разработку и окончательное доведение до ума ушло более 7-ми лет. При этом разработчикам так и не удалось повторить состав оружейной стали, используемой для производства СВД в СССР, а также используют другое напыление для покрытия металлического корпуса и деталей. Кроме того, изменен внешний вид ряда деталей, так как их банально не смогли подогнать под оригинал. Например, внешний вид дульного тормоза клона сильно отличается от созданного советским конструктором Драгуновым.