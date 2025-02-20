Возможно перенесут в регион Макран.

Нынешняя столица Исламской республики Иран возможно вскоре утратит свой статус и станет просто одним из городов страны. Дело в том, что в Иране вновь начали рассуждать о возможном переносе столицы в более подходящее по экономическим соображениям место. Разговоры об этом идут с переменным успехом уже на протяжении более 40 лет с момента революции 1979-го года. Однако по экономическим и политическим причинам этого не удавалось сделать.

Пришедший к власти президент Ирана Масуд Пезешкиан, вновь поднял вопрос переноса столицы в более удобное место. В частности, рассматривается регион Макран, который располагается на юге страны, неподалеку от побережья Персидского залива и границы с Пакистаном. Как отмечает информационное агентство ISNA, регион обладает серьезным потенциалом, который позволит стать новой столице Ирана экономическим центром не только для страны, но и для ближайших соседей.

Точного места куда именно перенесут столицу пока нигде не озвучено, но есть мнение, что оно будет неподалеку от порта Чабехар. Кроме того, разные эксперты оценивают стоимость переноса столицы в регион Макран в 100 миллиардов долларов. Кроме того, отмечается не только экономическая выгода от переноса столицы, а все дело в том, что Тегеран испытывает серьезные проблемы с водоснабжением и находится в сейсмически опасной местности. Этих проблем нет в регионе Макран, что делает выбранное место еще более перспективным.

Пока вопрос переноса столицы, поднятый президентом, находится на стадии рассмотрения и поэтому нет никаких сроков переноса столицы. Кроме того, нет никакой уверенности в том, что это мероприятие вообще состоится, так как экономика Ирана не в самом лучшем состоянии. С другой стороны, в самом Иране с уверенностью говорят, что именно перенос столицы поможет преодолеть негативные последствия наложенных на страну санкций.