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Новая игра Avowed получила в Steam оценку 82%

Пользователи хвалят Avowed за увлекательную боевую систему.
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Игра Avowed, которая недавно появилась в Steam, уже успела завоевать внимание геймеров. Всего через два дня после релиза она получила «очень положительные» отзывы. Рейтинг игры на платформе составил 82%. Знающие люди хорошо понимают что это немало.

Пользователи хвалят Avowed за увлекательную боевую систему. Она динамичная и позволяет игрокам почувствовать себя настоящими героями. Также геймеры отмечают магические способности, которые хорошо проработаны и добавляют игре глубины. Еще одним плюсом стали диалоги. Они звучат естественно и помогают лучше погрузиться в сюжет. Не остался без внимания и открытый мир игры. Он большой и дает много возможностей для исследования.

На популярных платформах OpenCritic и Metacritic игра Avowed также получила высокие оценки. На OpenCritic игра набрала 82 балла, а на Metacritic — 80. Это подтверждает, что проект действительно удался.

За первые два дня после релиза пиковое количество игроков в Avowed достигло 9 974 человек. Это показывает, что интерес к игре высокий, и многие хотят попробовать ее уже сейчас.

Пока что Avowed в раннем доступе. Ее можно играть на ПК и Xbox. Официальный релиз игры запланирован на 18 февраля. К этому времени разработчики обещают доработать проект.

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