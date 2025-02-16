Киберспортивный клуб NAVI объявил о подписании трех известных шахматистов. Теперь команду будут представлять Уэсли Со (США), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) и Александр Бортник (Украина). Это важное событие произошло перед стартом Esports World Cup (EWC), где шахматы станут частью программы.

Нодирбек Абдусатторов, который занимает 6-е место в мировом рейтинге ФИДЕ, считается одним из самых сильных игроков. Уэсли Со, находящийся на 11-й позиции, также входит в число лидеров мировых шахмат. Александр Бортник, занимающий 166-е место, добавит команде опыта и мастерства.

Турнир по шахматам в рамках EWC пройдет в Эр-Рияде с 31 июля по 3 августа. Общий призовой фонд составит 1,5 миллиона долларов. Не только NaVi усиливает свои игровые составы. Многие известные шахматисты также присоединились к киберспортивным клубам. Например, Магнус Карлсен, чемпион мира, стал частью команды Liquid. А Дин Лижэнь, еще один сильный игрок, перешел в LGD.

Подписание таких сильных игроков, как Уэсли Со, Нодирбек Абдусатторов и Александр Бортник, показывает, что NAVI серьезно настраиваются на победу. Это также подчеркивает растущую популярность шахмат в киберспорте. Esports World Cup станет площадкой не только для шахмат, но и для других киберспортивных дисциплин.