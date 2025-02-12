Аналитики сервиса «Домклик» выяснили, что площадь квартир в московских новостройках за последний год уменьшилась. Снижение составило от 9% до 14% в зависимости от класса жилья. Исследование основано на данных более 110 тысяч объявлений о продаже квартир за февраль 2025 года. Эти цифры сравнили с показателями февраля 2024 года.

Больше всего площадь сократилась в квартирах бизнес-класса — на 14%. В сегменте «комфорт» уменьшение составило 12%, а в экономклассе — 9%. Теперь средняя площадь квартиры экономкласса — 38 квадратных метров (в прошлом году было 41 кв. м). Квартиры комфорт-класса в среднем занимают 43 кв. м, а бизнес-класса — 50 кв. м.

Единственная категория, где площадь увеличилась, — это премиум-класс. Здесь рост составил 1%, а средняя площадь квартиры теперь равна 73,7 кв. м.

Также аналитики отметили, что разница в размерах между квартирами комфорт- и бизнес-класса стала меньше. В 2024 году она составляла 8 кв. м в пользу бизнес-класса, а сейчас — всего 6 кв. м.

Почему это происходит? Эксперты связывают тенденцию с изменениями на рынке недвижимости. Застройщики стараются сделать жилье более доступным, уменьшая площадь квартир. Это позволяет снизить стоимость и привлечь больше покупателей. Однако для некоторых категорий, например премиум-класса, спрос остается стабильным, поэтому площадь таких квартир даже немного выросла.

Такие изменения могут повлиять на выбор покупателей. Те, кто ищет квартиру в Москве, теперь могут столкнуться с меньшими по размеру вариантами, но по более доступным ценам. При этом премиум-сегмент продолжает предлагать просторное жилье для тех, кто готов платить за комфорт.

В целом, рынок новостроек Москвы адаптируется к запросам покупателей. Уменьшение площади квартир — это ответ на растущий спрос на более бюджетное жилье. Однако важно учитывать, что такие изменения могут повлиять на комфорт проживания в будущем.