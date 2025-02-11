В Самаре появился в продаже уникальный автомобиль — хетчбэк «Ока» 2004 гв. Эта машина привлекает внимание не только своим возрастом, но и невероятно маленьким пробегом. За 20 лет автомобиль проехал всего 40 км. Все это время он хранился в гараже, что объясняет его отличное состояние.

Особенность этой «Оки» — логотип КамАЗа на решетке радиатора. Это говорит о том, что автомобиль был собран на заводе ЗМА в Набережных Челнах. Напомним, что «Ока» также производилась на АвтоВАЗе в Тольятти и на СеАЗе в Серпухове. Внешне машины практически не отличались, и определить место сборки можно только по идентификационному номеру.

Эта малолитражка оснащена двухцилиндровым двигателем объемом 749 кубических сантиметров. Его мощность составляет 33 лошадиные силы. Двигатель работает в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач. Комплектация автомобиля простая: белый кузов, серый тканевый салон и минимальный набор опций.

Несмотря на скромные характеристики, эта «Ока» вызывает интерес у коллекционеров и любителей ретро-автомобилей. Ее состояние близко к идеальному, а пробег в 40 километров делает ее по-настоящему уникальной.

Цена автомобиля — 550 тысяч рублей. Для сравнения, новые современные малолитражки стоят дешевле. Однако эта «Ока» — не просто машина, а часть истории отечественного автопрома. Она может стать отличным приобретением для тех, кто ценит редкие и необычные автомобили.



