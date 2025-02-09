Новое оборудование получат авианосцы класса «Королева Елизавета», эсминцы YPE 45 и фрегаты серии Type 26 м Type 31.

В рамках окончательной модернизации своего военно-морского флота Великобритания установит на корабли новую систему радиоэлектронной борьбы, состоящую из двух частей. В настоящий момент к установке готовят только элемент под названием MEWSIC, который станет заменой более старым системам РЭБ. Новое оборудование получат авианосцы класса «Королева Елизавета», эсминцы YPE 45 и фрегаты серии Type 26 м Type 31.

Согласно опубликованным в британской прессе материалам, новая система MEWSIC значительно усилит сенсорные возможности используемых систем. Это позволит повысить эффективность проводимых Королевским флотом операций. Первый образец системы уже развернут на предприятии Elbit Systems UK в городе Бристоль. В пакет модернизации также входит более развитая система управления боем, которую сейчас дорабатывают на программном уровне.

Вторая часть модернизационного пакета РЭБ проходит под названием Ancilia и должна заменить собой устаревший комплекс Seagnal. Обе эти системы РЭБ являются пусковыми установками для отстрела ложных целей в сторону летящих к кораблю противокорабельных ракет. Однако новая система способна действовать в разных направлениях за счет особенностей конструкции. В то же самое время Seagnal защищала только одно направление и это создавало большие проблемы.

Оценочная стоимость проекта Ancilia в открытых источниках достигает 135 миллионов фунтов стерлингов за полный пакет модернизации надводного корабля.