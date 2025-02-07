Эксперт Даманцев рассказал об устройстве комплекса «Ступор».

Для российских военных разработали новый комплекс противодействия беспилотникам — «Ступор». Военный аналитик Евгений Даманцев рассказал, как устроен комплекс и какие задачи он может решать.

«Ступор» состоит из нескольких ключевых элементов. В его основе — антенный пост с пятью фазированными антенными решетками (ФАР). Также в систему входят СВЧ-генератор, частотный модулятор и две радиолокационные станции (РЛС): «Шторм-V-5» и «Шторм-V-10».

РЛС «Шторм-V-5» может обнаруживать крупные дроны-камикадзе на расстоянии до 5 км. «Шторм-V-10» имеет большую дальность — до 10 км. Для более точного определения местоположения дронов в сложных условиях используется пассивный радиочастотный пеленгатор.

Еще один важный элемент системы — турельный мультиспектральный оптико-электронный модуль «Шквал-V-2». Он оснащен тепловизионным каналом, который способен обнаружить FPV-дроны, такие как «Баба-Яга», на расстоянии 2-2,5 км. Это особенно важно в условиях помех или плохой видимости.

Система «Ступор» также включает в себя современную технологию передачи данных. Оператор получает информацию о координатах, высоте и скорости полета обнаруженного дрона в реальном времени. Это позволяет быстро принимать решения и эффективно нейтрализовать угрозу.

Комплекс «Ступор» уже доказал свою эффективность. Он успешно защищает приграничные объекты от атак беспилотников. Система способна работать в сложных условиях, включая помехи и плохую погоду.