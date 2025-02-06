За нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Популярная платформа Discord получила штраф. Суд признал компанию виновной в нарушении закона о персональных данных. Размер штрафа составил 2 миллиона рублей.

Решение вынес мировой судья участка No422. Основанием для штрафа стало нарушение части 8 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ). Эта статья касается несоблюдения российского законодательства в области защиты персональных данных.

Напомним, что Discord был заблокирован в России еще в октябре 2024 года. Причиной блокировки стало невыполнение платформой требований российского законодательства. В частности, компания не соблюдала правила обработки и хранения данных пользователей.

Эксперты отмечают, что подобные штрафы становятся все более частыми. Российские власти активно следят за соблюдением законов в цифровой сфере. Особое внимание уделяется защите персональных данных граждан.

Пользователи платформы выражают недовольство блокировкой. Многие из них перешли на альтернативные сервисы или используют VPN для доступа к Discord. Тем не менее, власти продолжают настаивать на соблюдении законов всеми компаниями, работающими на территории страны.



