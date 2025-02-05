Когда именно эти персонажи появятся - не известно.

Популярная игра Fortnite, известная коллаборациями с известными франшизами, готовит новый сюрприз для фанатов. По данным инсайдеров, в ближайшее время в игре может стартовать вторая волна сотрудничества с аниме «Магическая битва». На этот раз в проект добавят трёх антагонистов: Сукуну, Фушигуро Тодзи и Махито.

Пока точные даты выхода персонажей не раскрываются. Известно лишь, что работа над их внедрением в игру уже ведётся. Это будет уже не первая встреча вселенных: в 2023 году Fortnite представил героев «Магической битвы» — Сатору Годжо, Нобара Кугисаки, Юдзи Итадори и Мэгуми Фусигуро. Тогда коллаборация вызвала ажиотаж среди игроков и поклонников аниме.

Новые персонажи, скорее всего, появятся в виде уникальных скинов, которые можно будет приобрести в магазине игры. Сукуна — могущественный проклятый дух, Тодзи — опасный наёмник, а Махито — мастер манипуляций с душами.Однако напомним фанатам, что скины никак не влияют на игровой процесс. Чтобы победить - нужно тренировать собственные навыки.

Поклонники надеются, что вместе с этими героями в Fortnite придут тематические задания или предметы, связанные с сюжетом аниме. Например, оружие или способности, повторяющие знаменитые приёмы из «Магической битвы». Пока разработчики не комментируют детали, но фанаты активно обсуждают такие возможные нововведения в соцсетях.

Fortnite регулярно обновляет контент, добавляя персонажей из фильмов, мультфильмов, сериалов и других игр. Коллаборации помогают привлечь новую аудиторию и поддерживают интерес к проекту. Если информация инсайдеров подтвердится, «Магическая битва» станет ещё одним шагом к сближению миров видеоигр и аниме.



