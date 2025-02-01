Политики думают, что с помощью их начинки россияне будут управлять дронами.

Евросоюз обсуждает возможность запрета поставок игровых консолей Xbox и PlayStation в РФ. В Брюсселе считают, что эти устройства могут быть использованы для управления беспилотниками. Но так ли это на самом деле?

Александр Каниовский, заместитель генерального директора компании «Флай Дрон», пояснил, что теоретически перепрограммировать консоль для управления дронами возможно. Однако это потребует значительных затрат. Кроме того, сами консоли PlayStation и Xbox не оснащены радиоканалом, необходимым для связи с дронами. Они используют только Bluetooth и Wi-Fi, которые работают на коротких расстояниях и в пределах прямой видимости.

«Перепрограммировать джойстики PlayStation и Xbox для управления дронами можно, но это будет в несколько раз дороже, чем купить специализированный китайский пульт», — отметил Каниовский.

Несмотря на возможные ограничения, спрос на игровые приставки в России продолжает расти. Сейчас большинство консолей ввозятся через Китай и ОАЭ, поэтому новые санкции вряд ли сильно повлияют на их доступность.

Некоторые эксперты предполагают, что цены на консоли могут вырасти в среднем на 10%. Однако Михаил Пименов, директор по развитию игровой индустрии университета «Синергия», считает, что геймерам не стоит беспокоиться.

«Если логистика не изменится, то и цены останутся на прежнем уровне. Вторичный рынок консолей всегда был популярен, и подержанные устройства работают так же хорошо, как новые», — сказал Пименов.

PlayStation 5, например, пользуется особым спросом в России. Игры на дисках для этой консоли работают без ограничений, что делает её привлекательной для покупателей.

Эксперты отмечают, что санкции стимулируют развитие игровой индустрии в России. Однако до создания собственной консоли ещё далеко.

В июне Минпромторг объявил о поиске разработчиков для создания российской игровой приставки под названием PlaySpace. Ожидается, что её стоимость составит до 50 тысяч рублей. Когда именно устройство появится на рынке, пока неизвестно.

Пока российские геймеры продолжают пользоваться доступными консолями, а вторичный рынок остаётся популярным. Санкции, возможно, немного усложнят процесс покупки, но вряд ли остановят любовь россиян к видеоиграм.