Такую маркировку заметили на одной из авиабаз в России.

На одной из авиабаз в России заметили истребитель пятого поколения Су-57 с необычной маркировкой на хвосте. Она указывает на связку с тяжелым беспилотником «Охотник» С-70. Об этом сообщает издание Bulgarian Military.

Маркировка может говорить о нескольких возможностях:

Особая конфигурация. Су-57, возможно, модифицирован для работы с БПЛА. Новая тактическая роль. Истребитель может стать пунктом управления для беспилотников.

Эксперт Bulgarian Military Бойко Николов предположил, что такая маркировка может свидетельствовать о начале испытаний программного обеспечения для взаимодействия Су-57 и «Охотника». Су-57 сможет обмениваться информацией с БПЛА в реальном времени. Пилот истребителя сможет контролировать действия «Охотника». Кроме того, Су-57 может получить специальный интерфейс для работы с БПЛА.

Разработка тяжелого беспилотника началась в 2012 году по заказу Минобороны России. Над проектом работают ОКБ Сухого и РСК «МиГ». Первый полет «Охотника» состоялся еще в 2019 году.

Основные характеристики БПЛА С-70:

Длина — 14 м;

Размах крыла — 19 м;

Боевая нагрузка — 2,8 т;

Взлётная масса — 25 т;

Максимальная скорость — 1400 км/ч;

Практический потолок высоты — 18 000 м;

Дальность полёта — 6000 км.

Связка Су-57 и «Охотника» может значительно повысить боевую эффективность, а использование искусственного интеллекта и современных систем управления делает эту пару одной из самых передовых в мире. Управление БПЛА с борта истребителя, конечно, открывает новые возможности для выполнения сложных задач.

Если испытания подтвердят эффективность связки Су-57 и «Охотника», это может стать новым этапом в развитии военной авиации. Такая комбинация способна изменить подход к ведению боевых действий в воздухе.