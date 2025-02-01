Роботизированный комплекс для машин разработала ГК «Цифра».

На угольном разрезе Изыхский в Хакасии начали использовать роботизированные самосвалы БелАЗ-7513R. Технику оснастили специальным комплексом, разработанным компанией «Цифра».

Михаил Аронсон, руководитель ГК «Цифра», отметил, что нехватка кадров — одна из главных проблем в горнодобывающей отрасли.

«Более 70% наших заказчиков в последние два года сталкиваются с нехваткой персонала. Роботизация помогает решить эту проблему», — сказал он.

Преимущества роботизированных самосвалов:

Повышение производительности. Автоматизация позволяет увеличить объемы перевозок.

Автоматизация позволяет увеличить объемы перевозок. Экономия ресурсов. Один оператор может управлять несколькими машинами.

Один оператор может управлять несколькими машинами. Безопасность. Роботизация уменьшает риск аварий и ошибок, связанных с человеческим фактором.

Эти карьерные самосвалы предназначены для перевозки горной массы на открытых разработках. Их также можно использовать при строительстве промышленных и гидротехнических объектов.

Основные характеристики самосвалов БелАЗ:

Грузоподъемность — 130–140 тонн;

Мощность двигателя — 1600 л.с.;

Трансмиссия — электромеханическая;

Максимальная скорость — 50 км/ч.

Успешный опыт использования роботизированных самосвалов на Изыхском разрезе может быть масштабирован на другие горнодобывающие предприятия России.