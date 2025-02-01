На угольном разрезе Изыхский в Хакасии начали использовать роботизированные самосвалы БелАЗ-7513R. Технику оснастили специальным комплексом, разработанным компанией «Цифра».
Михаил Аронсон, руководитель ГК «Цифра», отметил, что нехватка кадров — одна из главных проблем в горнодобывающей отрасли.
«Более 70% наших заказчиков в последние два года сталкиваются с нехваткой персонала. Роботизация помогает решить эту проблему», — сказал он.
Преимущества роботизированных самосвалов:
- Повышение производительности. Автоматизация позволяет увеличить объемы перевозок.
- Экономия ресурсов. Один оператор может управлять несколькими машинами.
- Безопасность. Роботизация уменьшает риск аварий и ошибок, связанных с человеческим фактором.
Эти карьерные самосвалы предназначены для перевозки горной массы на открытых разработках. Их также можно использовать при строительстве промышленных и гидротехнических объектов.
Основные характеристики самосвалов БелАЗ:
- Грузоподъемность — 130–140 тонн;
- Мощность двигателя — 1600 л.с.;
- Трансмиссия — электромеханическая;
- Максимальная скорость — 50 км/ч.
Успешный опыт использования роботизированных самосвалов на Изыхском разрезе может быть масштабирован на другие горнодобывающие предприятия России.