В Донском районе Москвы началась реализация масштабного проекта по развитию территории «Донские улицы». Эта промзона, расположенная за торговым центром «Гагаринский», долгое время оставалась без внимания. Однако теперь здесь планируют построить две новые высотки, которые изменят облик района.

Что известно о проекте?

Застройкой территории займется группа компаний ЕКС . Планируется возвести 137 тысяч квадратных метров жилья, большая часть которого предназначена для программы реновации. Общий объем инвестиций в проект оценивается минимум в 14 миллиардов рублей.

На участке можно будет построить до 144 тысяч квадратных метров недвижимости. Из них около 8 тысяч квадратных метров отведено под общественно-деловые объекты.

Как будут выглядеть новые здания?

Телеграм-канал «Стройки — и точка» опубликовал рендеры будущей застройки. На изображениях видны две многоэтажки разной высоты. Они частично закроют вид на так называемые «нью-йоркские небоскребы» — другой проект, который уже реализуется неподалеку.

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Интересно, что изначально многие жители опасались, что «нью-йоркские небоскребы» будут слишком выделяться на фоне площади Гагарина. Однако теперь, судя по визуализациям, архитектурный акцент сместился на новые реновационные дома.

Почему этот проект важен?

Развитие территории. Промзона «Донские улицы» долгое время была заброшена. Теперь здесь появится современное жилье и инфраструктура. Решение жилищных вопросов. Большая часть построек предназначена для переселения людей по программе реновации. Изменение облика района. Новые высотки станут частью современного архитектурного ансамбля.

Что говорят эксперты?

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов ранее заявлял, что в столице почти не будут строить небоскребы в рамках реновации. Однако в Донском районе, судя по всему, сделают исключение. Уже построен 31-этажный дом в Измайлово, и теперь аналогичный проект появится здесь.

Что думают жители?

Мнения разделились. Одни считают, что новые высотки улучшат район, другие опасаются, что они нарушат сложившийся архитектурный стиль. Однако, как показывают рендеры, новые здания не будут выглядеть чужеродно.

Что дальше?

ЕКС стала единственной компанией, которая подала заявку на участие в торгах Фонда реновации. Это говорит о масштабе и сложности проекта. Строительство начнется в ближайшее время, и уже через несколько лет этот район преобразится.

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Таким образом, Донской район ждут большие изменения. Новые высотки не только обеспечат жильем тысячи людей, но и сделают эту часть Москвы более современной и комфортной для жизни.

«Этот проект — важный шаг в развитии района. Мы стремимся создать комфортную среду для жителей, сохраняя при этом баланс между современной архитектурой и историческим обликом города», — отмечают в мэрии Москвы.