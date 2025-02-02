Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

В Москве на площади Гагарина появятся новые высотки: как изменится район

Проект комплексного развития территории «Донские улицы» сдвинулся с мертвой точки.
[ ] для раздела Блоги
+
+

В Донском районе Москвы началась реализация масштабного проекта по развитию территории «Донские улицы». Эта промзона, расположенная за торговым центром «Гагаринский», долгое время оставалась без внимания. Однако теперь здесь планируют построить две новые высотки, которые изменят облик района.

Что известно о проекте?

Застройкой территории займется группа компаний ЕКС . Планируется возвести 137 тысяч квадратных метров жилья, большая часть которого предназначена для программы реновации. Общий объем инвестиций в проект оценивается минимум в 14 миллиардов рублей.

На участке можно будет построить до 144 тысяч квадратных метров недвижимости. Из них около 8 тысяч квадратных метров отведено под общественно-деловые объекты.

Как будут выглядеть новые здания?

Телеграм-канал «Стройки — и точка» опубликовал рендеры будущей застройки. На изображениях видны две многоэтажки разной высоты. Они частично закроют вид на так называемые «нью-йоркские небоскребы» — другой проект, который уже реализуется неподалеку.

реклама



Интересно, что изначально многие жители опасались, что «нью-йоркские небоскребы» будут слишком выделяться на фоне площади Гагарина. Однако теперь, судя по визуализациям, архитектурный акцент сместился на новые реновационные дома.

Почему этот проект важен?

  1. Развитие территории. Промзона «Донские улицы» долгое время была заброшена. Теперь здесь появится современное жилье и инфраструктура.
  2. Решение жилищных вопросов. Большая часть построек предназначена для переселения людей по программе реновации.
  3. Изменение облика района. Новые высотки станут частью современного архитектурного ансамбля.

Что говорят эксперты?

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов ранее заявлял, что в столице почти не будут строить небоскребы в рамках реновации. Однако в Донском районе, судя по всему, сделают исключение. Уже построен 31-этажный дом в Измайлово, и теперь аналогичный проект появится здесь.

Что думают жители?

Мнения разделились. Одни считают, что новые высотки улучшат район, другие опасаются, что они нарушат сложившийся архитектурный стиль. Однако, как показывают рендеры, новые здания не будут выглядеть чужеродно.

Что дальше?

ЕКС стала единственной компанией, которая подала заявку на участие в торгах Фонда реновации. Это говорит о масштабе и сложности проекта. Строительство начнется в ближайшее время, и уже через несколько лет этот район преобразится.

реклама



Таким образом, Донской район ждут большие изменения. Новые высотки не только обеспечат жильем тысячи людей, но и сделают эту часть Москвы более современной и комфортной для жизни.

«Этот проект — важный шаг в развитии района. Мы стремимся создать комфортную среду для жителей, сохраняя при этом баланс между современной архитектурой и историческим обликом города», — отмечают в мэрии Москвы.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

москва
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARWH) объемом 32 Гбайт
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z890 ACE
19
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890
11
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1000GL PCIE5
10
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z9 Floe
11
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Учёные обнаружили самую крупную галактику во Вселенной, которая в 30 раз больше Млечного Пути
1
Учёные из КНР и РФ создали алгоритм, повышающий скорость вычисления видеокарт NVIDIA в 800 раз
2
Игру "Человек-Паук 2" выложили на торрент через 38 минут после официального релиза на ПК
+
По словам чиновника, Boeing и NASA серьёзно продвинулись в расследовании проблем Starliner
5
Casio объявила о скором выпуске новых часов G-Shock GAV-01
+
ASML готовит к отгрузке литографическую установку EXE:5200 нового поколения
1
RTX 5080 оказалась первой за 10 лет картой 80-й серии, которая уступает предыдущему флагману
8
Появилась информация о графических процессорах Arc Battlemage, способных конкурировать с Rtx 5000
4
Tecno опубликовала тизер смартфона Pova 7 со встроенной светодиодной подсветкой
+
Глобальная версия Xiaomi 15 Ultra появилась в базе данных FCC
+
Представлена бюджетная портативная игровая консоль R36H с аналоговым управлением
+
Разработчики «Антивируса Касперского» назвали три основные финансовые угрозы для владельцев Android в России в 2025 году
+
«Калашников» представил боевой электрический мотоцикл для российских спецподразделений
1
Драйвер Mesa 25.0 с открытым кодом обеспечит видеокартам AMD RDNA 4 «достаточную» поддержку Vulkan
+
Первые обзоры на амбициозную RPG Avowed от Obsidian начнут появляться в середине февраля
+
Россия и Китай создадут сверхмощный лазер для исследования свойств материи
2
Крупнейшие интернет-магазины России намеренно задерживают выплаты продавцам почти на месяц
2
Hardware Unboxed: RTX 5080 стоило бы позиционировать как RTX 5070
16
Настольные процессоры Intel Nova Lake получат до 48 ядер
8
Стартовало серийное производство контроллеров «ПЛК-Эльбрус» на базе процессоров «Эльбрус-2С3» для объектов критической инфраструктуры
2

Популярные статьи

Мрачная фантастика - краткий обзор трех лучших фильмов
20
ТОП-6 игровых видеокарт стоимостью до 50 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
8
"Aloft": крайне сырая и не оптимизированная игра в раннем доступе (краткий обзор)
2
Об окончании Великой эры консолей Xbox в 2025 году
4
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
176
Игровая сборка для мажоров и богатых энтузиастов на GeForce RTX 5080 и Ryzen 7 9800X3D за 600 000р
17
Обзор компьютерных мышей 3D Optical Mouse и Hadron HDX3253
7

Сейчас обсуждают

Агя Кавл
02:09
Моя Любовь к Сони, будет вечной!!.. Ценники снизьте, с(!)ки!!!
Sony готовит свой флагманский смартфон на 2025 год под названием Xperia 1 VII или Xperia 1 Mark 7
ebatorуа
02:05
и надо в ии.
К марту AMD анонсирует процессоры Ryzen 9000X3D и графические карты Radeon RX 9070
Василий Пупкин
01:46
4070. Отличная связка
ТОП-6 игровых видеокарт стоимостью до 50 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
Василий Пупкин
01:45
Моник UW 2K,4070 (не супер) всё тащит с райзеном 5600х без танцев с настройками. Амд с лучами беда, можно не рассматривать
ТОП-6 игровых видеокарт стоимостью до 50 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
ebatorуа
01:25
по миру хохла пустили.
Viewsonic выпустила игровой монитор с частотой 144 Гц всего за 55 долларов
beastly77
01:24
рептилоиды втихаря терроформируют Землю
Январь 2025 года стал в Москве самым тёплым за 245 лет наблюдений
lewile
01:13
Так это их любимая тема 'heavy likely', сами не видели но нам кажется ну и всё в таком духе.
SemiAnalysis: На ИИ-модели DeepSeek было потрачено намного больше, чем 5-6 млн долларов
E. S.
01:12
По цене одной 5090 можно взять пару 7900х и вместо 32 гб получить 48. Покрупнее ИИ моделька влезет, и резво обойдет 5090ю И они уже не настолько будут глючить, как мелкие модели. Имеются ввиду галлюц...
В Nvidia продемонстрировали, что RTX 5090 существенно обходит RX 7900 XTX в ИИ-задачах
ebatorуа
01:06
зелёные недавно обкакались жёстко. Новости 28 января 2025 Самый мрачный день для Nvidia и крупнейший обвал за всю историю США: компания потеряла 600 млрд долларов капитализации.
Эдвард Сноуден раскритиковал видеокарты NVIDIA RTX 50 за малый объем памяти
E. S.
01:06
RTX 5090 существенно обходит RX 7900 XTX в магазине Видеокарта показала двукратный прирост в цене Надо поправить заголовок
В Nvidia продемонстрировали, что RTX 5090 существенно обходит RX 7900 XTX в ИИ-задачах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем