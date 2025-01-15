Он впервые появился на рынке Китая в октябре 2024 года.

Теперь европейские покупатели могут оформить предзаказ на этот устройство по цене $1300. Версия для Европы включает 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Honor Magic7 Pro оснащен рядом инновационных функций, включая улучшенные ИИ-возможности в пользовательском интерфейсе MagicOS 9.0, работающем на основе Android 15. Среди прочего, новинка предлагает функцию Magic Portal, которая позволяет быстро взаимодействовать с контентом на экране, распознавая информацию , а также обеспечивает доступ к необходимым программам. Также устройство интегрировано с Google Gemini, что упрощает получение информации и выполнение действий в таких приложениях, как Google Карты и YouTube.

В отличие от китайской версии, европейский Honor Magic7 Pro имеет батарею меньшей емкости — 5270 мА·ч против 5850 мА·ч. Среди других ключевых характеристик смартфона — процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,8-дюймовый LTPO OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+ (1280 х 2800 пикселей). Устройство также оснащено двойной фронтальной камерой на 50 Мп. А также основной камерой на 200 Мп. Кроме того, смартфон защищен от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69 и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку на 80 Вт.



