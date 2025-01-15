Такую информацию рассказал Роскосмос.

Это небесное тело привлекло внимание учёных и астрономов, проходя свою ближайшую точку к Солнцу, известную как перигелий, 13 января текущего года.

Роскосмос поделился информацией, что Иван Вагнер активно следит за движением этой кометы. Среди прочих его снимков, есть фотографии, где можно увидеть Землю и элементы станции, такие как солнечные панели. Однако особенно выделяется снимок кометы C/2024 G3, который позволяет более детально рассмотреть этот космический объект.

Иван Вагнер описывает свой опыт на МКС как постоянный источник вдохновения. Он говорит, что достаточно подойти к иллюминатору, чтобы увидеть "голубую жемчужину" — Землю, и это видение заставляет его задуматься. Космонавт делится, что наблюдение за сменой земных пейзажей и движением солнечных батарей помогает ему на мгновение отвлечься от повседневных задач.

Эти уникальные моменты на орбите не только поддерживают научный интерес, но и вдохновляют на продолжение исследований и работы в космосе. Роскосмос продолжает делиться новостями о деятельности своих космонавтов и значимых событиях, таких как наблюдение за яркой кометой C/2024 G3, подчеркивая важность космических исследований.