Американский Военно-морской флот продолжает получать новые атомные авианосцы серии «Джеральд Форд», которые приходят на смену кораблям серии «Нимиц». Один из перспективных авианосцев пока известный под обозначением CVN-82 решением командования получит название «Билл Клинтон» в честь 43-го президента США Уильяма (Билла) Клинтона. Еще один перспективный корабль CVN-83 назовут в честь следующего американского президента Джорджа Буша.

Стоит отметить, что если традиция наименования авианесущих кораблей сохранится, то мы сможем увидеть и Барака Обаму, и Дональда Трампа с Джо Байденом, но в последнем случае уже начали шутить про возможность авианосца потеряться в открытом море. Однако для американцев более интересен для острословия именно Билл Клинтон, который в свое время отличился, изменив супруге Хилари Клинтон с Моникой Беллуччи прямо в Овальном кабинете Белого дома. Шутники уже предложили назвать одно из судов сопровождения CVN-82 именем известной актрисы и придать в ордер сторожевое судно «Хилари».

Про присвоение новых названий CVN-82 и CVN-83 рассказал общественности нынешний глава ВМС США Карлос дель Торро, который выступил с целой речью. Стоит отметить, что перевооружение американского флота на новые авианосцы идет ни шатко ни валко, но оно все равно идет. Это позволяет США доминировать на море и продвигать свои интересы в регионах, используя авианосцы в качестве носителей демократии для менее развитых стран.